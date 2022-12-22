Обещанного три месяца ждут

Мама погибшей при стрельбе в сентябре в школе №88 Ижевска ученицы не может получить материальную помощь от республиканского отделения Российского Красного Креста (РКК). В отделении ей сказали, что не хватает необходимых документов, однако куда их направлять не сказали. В пресс-службе РКК сообщили, что всего было собрано 3,46 млн руб., при этом «деньги еще не потрачены». Около 2 млн руб. зарезервировано на оборудование комнаты психологической разгрузки в школе №88, остальные средства планируют передать пострадавшим при трагедии, однако пока за ней обратились только восемь человек. Выплаты им не произвели, так как у заявителей не хватает документов. Председатель правительства региона Ярослав Семенов сказал, что есть некоторые юридические формальности с оформлением документов для получения выплаты, однако никаких сложностей возникнуть не должно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

10 декабря Анна Князева, мама погибшей при стрельбе в школе №88 ученицы, написала на своей странице во «ВКонтакте», что она не может получить материальную помощь из республиканского РКК. По ее словам, при обращении в РКК за помощью, был получен ответ из администрации главы и правительства Удмуртии, что «так как от родителей погибших и пострадавших детей не поступило заявлений на материальную помощь, деньги были переданы директору школы №88 для обустройства в школе сенсорной комнаты». Ей также сообщили, что после подачи заявления на выплату, комиссия РКК будет решать, нужна ли ей материальная помощь.

«Считаю, что материальная помощь, выплаченная якобы из бюджета Удмуртии, была взята из сборов Красного Креста. Красный Крест общаться со мной не желает. Очень обидно, что чиновники даже в такой ситуации наживаются на нашем горе»,— поделилась Анна Князева.

26 сентября местный житель Артем Казанцев, вооруженный пистолетами, напал на школу №88 в Ижевске. В результате стрельбы погибли 18 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Ранения и травмы получили более 20 человек. Нападавший покончил с собой. Возбуждены уголовные дела по трем статьям.

После трагедии в школе №88, региональным отделением РКК был объявлен национальный сбор на поддержку пострадавших. По итогам публичного отчета на 6 декабря было собрано 3,46 млн руб. Распределением собранных средств занимается специальная комиссия, которая определяет, как наиболее эффективно расходовать собранные средства.

Как сообщает РКК в Удмуртии: «Деньги еще не потрачены». По итогам комиссия решила направить собранные средства на оказание адресной помощи семьям погибших и пострадавших и на оборудование комнаты психологической разгрузки. В республиканском отделении РКК подчеркнули, что создание комнаты психологической разгрузки — инициатива родительского комитета школы №88.

На оборудование такой комнаты зарезервировано до 2 млн руб. «Например, в Казани создание подобной комнаты обошлось в 400 тыс. руб. В случае с Ижевском мы планируем закупить больше оборудования и учли рост цен. Однако в любом случае средства, которые останутся после обустройства комнаты для психологической разгрузки, пойдут на помощь пострадавшим»,— добавили в пресс-службе РКК.

По состоянию на 19 декабря из 41 пострадавших заявления на выплаты подали 8 человек. В пресс-службе РКК рассказали, что первые два заявителя выплату на общую сумму 148 тыс. руб. получат в ближайшее время. «По ним пока не поступил полный пакет необходимых документов. Как только мы их получим, мы сразу же произведем выплаты. Также в ближайшее время будут рассмотрены еще четыре заявления. Кроме того, к нам обратились еще два человека — члены семей погибших и родители пострадавших — для оказания адресной помощи. Сейчас мы проводим для них консультации по необходимому комплекту документов»,— прокомментировали в организации. Они добавили, что поскольку помощь оказывается адресно, в каждом индивидуальном случае комплект документов отличается.

В ответ на жалобу Анны Князевой в региональном РКК сообщили, что ее заявление на оказание помощи поступило в администрацию главы и правительства Удмуртии 1 декабря и было передано в их организацию.

«Это стандартный порядок: во многих регионах уполномоченные региональные органы власти принимают заявления и на оказание государственной помощи, и на поддержку от РКК, после чего передают их нам. 13 декабря оно поступило в центральный аппарат для дальнейшего рассмотрения специальной комиссией РКК (планируется к рассмотрению 14-16 декабря). Это стандартный порядок движения заявления на оказание адресной помощи»,— прокомментировали в РКК.

Однако 19 декабря Анна Князева рассказала «Ъ-Удмуртия», что решение по итогам заседания комиссии не принято, никаких выплат она по-прежнему не получила. «Требуют документы и справки, подтверждающие нуждаемость в материальной помощи. Свидетельства о смерти дочки им недостаточно. Мне обещали перезвонить из РКК, сказать, куда отправлять необходимые документы для получения материальной помощи, но так и не звонят. С другими родителями они тоже не связываются»,— добавила Анна Князева.

«Ъ-Удмуртия» пытался связаться с членами комиссии регионального отделения РКК. Председатель общественной палаты Удмуртии Светлана Малышева комментировать ситуацию по телефону отказалась и попросила направить официальный запрос. Однако в ответ пришло письмо, что «запрос и все вопросы перенаправлены в адрес Общероссийской общественной организации “Российский Красный Крест”». Получить разъяснение от заместителя главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрия Чистякова также не удалось. На телефоне часто был включен автоответчик, а сообщения в Telegram игнорировались.

Вместе с тем, 21 декабря в школе №88 побывал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. На сегодняшний день в здании отремонтировали семь из десяти кабинетов, а также провели ряд других необходимых работ. Господин Семенов добавил, что уникальным помещением в школе станет комната психологической разгрузки. Устройство данной комнаты осуществляется за счет средств фонда «Добро» и РКК. Помещение призвано помочь справиться ученикам с негативными переживаниями и воспоминаниями. Ситуацию о выплатах пострадавшим Ярослав Семенов прокомментировал корреспонденту «Ъ-Удмуртия»:

«Выплаты пострадавшим производятся от степени тяжести и вреда здоровью. В зависимости от того, какая нужна помощь, РКК определяет сумму. Есть несколько юридических формальностей, которые связаны с тем, чтобы оформить документы, но никаких сложностей возникнуть не должно».

Татьяна Колегова

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