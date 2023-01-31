В Ульяновской области глава Агентства по развитию человеческого потенциала покидает пост

Должность руководителя Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области стала вакантной. Егор Иванов покидает пост по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает региональное правительство.

«Его должность займет непосредственный заместитель Павел Калашников. Он имеет значительный опыт работы в этой отрасли, возглавлял Кадровый центр региона, работал заместителем руководителя Агентства»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В областном правительстве отмечают, что Павел Калашников является автором множества программ. В настоящее время он сосредоточен на занятости молодежи и реконструкции центров занятости.

Ранее стало известно о том, что заместителя директора ОГКУ «Правительство для граждан» («Корпорации развития интернет-технологий Ульяновской области») Светлану Опенышеву, отличившуюся тем, что, как и замминистра спорта Максим Соболев, она опубликовала в соцсетях фотографии своего зарубежного отдыха, увольняют в связи с сокращением ее должности. Разобраться с отпускниками поручил губернатор региона Алексей Русских, однако, в отличие от замминистра, Светлана Опенышева даже не попадала под действие регионального Кодекса этики госслужащего.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Отпуск с сокращением».

Георгий Портнов