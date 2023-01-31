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Андрей Клычков заявил о выделении 10 млрд рублей для строительства студенческого кампуса в Орле

Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел установочное совещание по проекту кампуса - строительства образовательного центра на базе ОГУ имени Тургенева, на который уже выделено 10 млрд руб. Как сообщил в своих соцсетях глава региона, планируется возведение «образовательных площадок, общежитий, уличного кинотеатра и даже футбольного стадиона». Завершение работ ожидается в 2025 году.

«Сегодня мы достигли определенности по концептуальным вопросам»,- добавил господин Клычков. В прошлом году он заявлял «Ъ-Черноземье», что начало строительства кампуса запланировано на 2023-й, а разработке проекта власти «уже посвятили три года».

Летом 2021 года Андрей Клычков на стратегической сессии, министерства науки и высшего образования РФ представил проект студенческого кампуса за 17,7 млрд руб. Тогда предполагалось, что комплекс зданий объединит в себе общежития на 8,1 тыс. человек общей площадью 161,5 тыс. кв. м и еще 150 тыс. кв. м «сопутствующей инфраструктуры для комфортного проживания и отдыха учащихся». Стоимость строительства оценивалась в 16,2 млрд руб. с НДС, а еще 1,5 млрд руб. требовалось на спортплощадки, развлекательную и коммунальную инфраструктуру, зеленые зоны.

Андрей Цветков

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