Губернатор Новосибирской области рассказал о своем участии в выборах 2023

Глава Новосибирской области Андрей Травников не стал комментировать свое возможное участие в предстоящих выборах главы региона. «Безусловно определенное решение есть. И мое, и президента. Но раньше времени я его озвучивать не буду, потому что есть другие задачи, в том числе по решению хозяйственных вопросов, вопросов социально-экономического развития, помощи нашим военнослужащим. Зачем я буду отвлекаться на политические баталии. Если кого-то из оппонентов это беспокоит, то могу сказать - пусть их надежда умрет последней», — сказал Андрей Травников, отвечая на вопрос в прямом эфире на телеканале ОТС.

Выборы губернатора региона пройдут в сентябре 2023-го. Должность главы региона Андрей Травников занимает с 14 сентября 2018 года.

В декабре 2022-го губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже говорил журналистам, что принял решение о своем участии в выборах главы региона в 2023 году, но озвучивать его отказался, сославшись на специальную военную операцию (СВО).

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