Новосибирский губернатор об участии в выборах: «Решение принял, но я его не озвучу»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил журналистам, что принял решение о своем участии в выборах главы региона в 2023 году, но озвучивать его отказался, сославшись на специальную военную операцию (СВО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Я решение принял, но я его не озвучу. В такой период, который мы сегодня переживаем, лишняя политическая суета ни к чему. Чем позже она начнется, тем лучше для работы. Я понимаю, что у некоторых традиционных участников политической жизни определенный застой – ярких и крупных кампаний в регионе не было года два. Все хотят побыстрее ввязаться в бой, но я сознательно этот момент оттягиваю, потому что лучше сегодня заниматься помощью нашим военным, жителям Донбасса, развитием региона и не отвлекаться на ненужную политическую суету», – сказал он.

Срок полномочий Андрея Травникова, победившего на губернаторских выборах в 2018 году с 64,5% голосов, истекает в 2023-м году. С его планами на переизбрание эксперты ранее связывали назначение 1 ноября на должность заместителя председателя облправительства по внутренней политике опытного политтехнолога Андрея Клюзова.

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Дарья Решетникова