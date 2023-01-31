Подрядчик из Петербурга проиграл суд по арендованной технике в Ярославле

Кировский районный суд Ярославля взыскал с ООО «Стан» из Санкт-Петербурга около миллиона рублей за неоплаченную аренду дорожной техники, работавшей на благоустройстве дворов. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Летом 2022 года ООО «Стан» было крупнейшим подрядчиком проекта «Наши дворы», компания из Санкт-Петербурга должна была благоустроить 26 дворовых территорий в Ярославле. Но ни один двор закончен не был, все контракты были расторгнуты, ООО «Стан» включено в реестр недобросовестных поставщиков.

Специальную технику для ремонта «Стан» арендовал в Ярославле. По одному из договоров за использование экскаватора-погрузчика и манипулятора компания должны была выплатить 1,2 млн руб., но оплатила только чуть более 600 тыс. По остальному долгу пришлось судиться.

«Кировский районный суд вынес заочное решение, взыскав задолженность по договору в сумме 654 050 руб., неустойку 65 036,08 руб., штраф 333 000 руб.»,— отметили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Данный иск не единственный. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» еще около 20 дел будет рассматривать арбитражный суд Ярославской области.

Андрей Иванов