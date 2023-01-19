У подрядчика из Петербурга требуют 42 млн рублей за невыполненное благоустройство

В арбитражный суд Ярославской области подано 20 исков к подрядчику из Санкт-Петербурга ООО «Стан», не выполнившему благоустройство 26 дворов в областном центре. Общая сумма исковых требований превысила 42 млн руб. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль» со ссылкой на картотеку дел арбитражного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

ООО «Стан» летом 2022 года стало основным подрядчиком губернаторского проекта «Наши дворы» в Ярославле. Но ни один из 26 дворов компания не закончила, не были выполнены работы и по ремонту дорог к учреждениям соцсферы. В итоге 33 муниципальных контракта ООО «Стан» с «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ» на общую сумму 223 млн. руб. были расторгнуты. Сама компания на два года включена в реестр недобросовестных поставщиков.

Теперь «Агентство по муниципальному заказу» через суд возвращает выплаченные питерцам денежные авансы и требует выплаты неустоек. «Агентство» подало в арбитраж 16 исков на сумму 26,3 млн руб., часть из них рассмотрены в порядке упрощенного судопроизводства. По остальным судебные слушания пройдут в феврале-апреле 2023 года.

Еще три иска на сумму в 15,8 млн руб. подало областное предприятие «Ярдормост», которое вынуждено было исполнять муниципальные контракты после ухода «Стана». Один иск подало некое ООО «Игрек». Общие претензии к «Стану» по всем искам превысили 42 млн руб.

Андрей Иванов

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