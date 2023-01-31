Правительство РФ выделит 44 млрд руб. на закупку отечественных автобусов

Правительство России распорядилось выделить из средств ФНБ в 2023–2024 годах 44 млрд руб. на закупку отечественных автобусов. Будет закуплено 4130 автобусов различной модификации (1990 автобусов в 2023-м и 2140 автобусов — в 2024-м).

Как сообщает пресс-служба правительства, машины передадут в лизинг региональным транспортным компаниям сроком на семь лет под 6,8% годовых. Доля средств ФНБ в общем объеме финансирования этого проекта составит 60%.

Решение позволит ускорить реализацию программ импортозамещения, добиться роста объемов пассажирских перевозок. Будет увеличена загрузка автозаводов, производящих автобусы среднего, большого и особо большого класса.