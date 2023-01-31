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Коммерсантъ FM
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«Ведомости»: ЦИК не будет публиковать данные о численности избирателей в присоединенных регионах

Центральная избирательная комиссия не планирует публиковать информацию о численности избирателей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на 1 января 2023 года, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник. По словам ее собеседника, это связано с тем, что в этих регионах действует военное положение, при котором выборы не проводятся.

Зампред ЦИК Николай Булаев также сообщил «Ведомостям», что отказ от публикации данных об избирателях в присоединенных регионах был зафиксирован решением ЦИКа 21 декабря прошлого года.

Собеседник издания также отметил, что на выборах в присоединенных регионах в 2023 году смогут голосовать только граждане России. По каким документам будет это определяться, по его словам, зависит от законодаталей. Эксперты, опрошенные «Ведомостями» отметили, что хотя у многих жителей регионов есть российские паспорта, но в них нет информации о регистрации. По словам экспертов, это связано с очередями в миграционных службах.

Согласно законодательству, ЦИК публикует данные о численности избирателей в российских регионах дважды в год: на 1 января и на 1 июля.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были присоединены к России 30 сентября 2022 года. Ожидается, что выборы глав регионов и местных парламентов пройдут в единый деь голосования 10 сентября 2023 года. По информации «Ъ», пять парламентских партий начали готовить кандидатуры в ЦИКи в новых регионах.

Подробнее — в материале «Ъ» «В поисках членов комиссий».

Олеся Павленко

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