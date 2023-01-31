По требованию прокуратуры досрочно прекращены полномочия депутата горсовета Красноярска

По представлению прокуратуры досрочно прекращены полномочия депутата Красноярского городского совета депутатов Сергея Шахматова, сообщает ведомство. Решение принято сегодня большинством голосов на внеочередной сессии городского совета депутатов.

По предварительным данным, он нарушил антикоррупционный запрет и в 2021 году незаконно приобрел акции более 20 зарубежных компаний, в том чисел Tesla Inc., Johnson & Johnson, Bank of New York Mellon на сумму около 196 млн руб. В прокуратуре пояснили, что закон запрещает заместителю председателя постоянной или временной комиссии горсовета пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Ранее депутат Сергей Шахматов, являющийся одним из руководителей партии «Зеленые», заявил, что сдает мандат депутата горсовета из-за растущей занятости в федеральных экологических проектах. «Решение назрело давно, так как федеральные экологические проекты (в первую очередь проект российской экологической платформы «Зеленые») отнимают все больше сил и времени. А командировочная активность не позволяет подолгу быть в Красноярске», – сообщил господин Шахматов в своем Telegram-канале.

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Лолита Белова