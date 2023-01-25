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Один из руководителей партии «Зеленые» отказался от поста депутата красноярского горсовета

Сопредседатель партии «Зеленые» Сергей Шахматов сдает мандат депутата городского совета Красноярска. Свое решение он объяснил растущей занятостью в федеральных экологических проектах.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Решение назрело давно, так как федеральные экологические проекты (в первую очередь проект российской экологической платформы «Зеленые») отнимают все больше сил и времени. А командировочная активность не позволяет подолгу быть в Красноярске»,– сообщил господин Шахматов в своем Telegram-канале.

Сергей Шахматов был избран в состав горсовета в 2018 году по партсписку «Зеленых». По его словам, в горсовете его заменит доктор медицинских наук Анатолий Василовский, которого господин Шахматов назвал «одним из авторитетнейших специалистов края и России по санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности».

В горсовете Красноярска пока заявление Сергея Шахматова не зарегистрировано. В составе муниципального парламента только один депутат от «Зеленых».

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Валерий Лавский

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