Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что военнослужащие Украины были целевой группой экспериментов с ВИЧ, которые якобы проводили США на Украине. По его словам, в экспериментах также принимали участие «осужденные или наркоманы».

«Примером являются эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года. Обратите внимание, что в качестве целевых групп выступают не только "пациенты с высокой степенью риска заражения" — осужденные или наркоманы, но и представители вооруженных сил Украины»,— сказал Игорь Кириллов (цитата по ТАСС).

Россия не раз обвиняла США в создании на территории Украины биолабораторий, где при участии США создавалось «этнически ориентированное» биологическое оружие. США неоднократно это опровергали. В ноябре Совет безопасности ООН отклонил резолюцию от России с требованием создать комиссию для расследования совместной военно-биологической деятельности Украины и США.

О том, что происходит на 341-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».