В Петербурге подписали первый офсетный контракт на поставку лекарств

Правительство Санкт-Петербурга подписало первый в истории города офсетный контракт на поставку лекарств. Соглашение о закупке препаратов в обмен на инвестиции заключили комздрав и московское АО «Р-Фарм», написал 30 января вице-губернатор Алексей Корабельников в своем Telegram-канале.

Предметом контракта является поставка лекарств на общую сумму в 8,7 млрд руб. Соглашение подписали на 10 лет, три из них уйдут на создание производства, а в оставшийся срок «Р-Фарм».

«Контрактом предусмотрена организация производства лекарственных препаратов полного цикла — от активных фармацевтических субстанций до конечных лекарственных форм»,— отметил господин Корабельников.

В январе «Ъ-СПб» рассказывал, что победителем конкурса на заключение первого государственного контракта на закупку лекарств со встречными инвестиционными обязательствами стало московское АО «Р-Фарм», один из крупнейших российских фармпроизводителей. При начальной стоимости контракта в 16,8 млрд рублей московская компания предложила 8,7 млрд. Эксперты называют результат торгов неожиданным, так как предполагали, что офсетный контракт получит петербургский участник рынка.

Подробнее – в материале ««Р-Фарм» полечит офсетом».

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