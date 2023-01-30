«В ситуации слишком много неизвестных»

Обсуждение допуска российских спортсменов до международных турниров продолжается. Дело дошло до высказываний чиновников. В Госдуме уже предрекли вопросы о патриотизме к допущенным МОК атлетам, так как один из пунктов — отношение спортсменов к СВО. Главный вопрос в рамках обсуждений: поедут ли россияне на Олимпийские игры в Париж в 2024 году? Ответить на него попытался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

Стоило главе МОК Томасу Баху сделать заявление о том, что российские и белорусские спортсмены могут вернуться в международные турниры, началась истерика. Дошло до того, что глава Украины Владимир Зеленский ни много ни мало потребовал от президента Франции Эмманюэля Макрона (в случае положительного решения комитета по России) запретить нашим атлетам въезд в страну, где будут проходить игры.

В РФ главной темой обсуждения стал пункт, связанный с СВО, где говорится, что если наши спортсмены положительно не высказывались по поводу спецоперации, то приехать на Олимпиаду им можно. Если разобраться, то пока никаких официальных документов нет. И все происходящее — лишь разговоры. Но даже это уже немало, полагает известный комментатор и шоумен Дмитрий Губерниев:

«Пока вся движуха напоминает демагогию, потому что хотели бы допустить — допустили бы. С моей точки зрения, слишком много условий, причем невыполнимых. Но самое главное, что есть диалог. Ситуация по-прежнему тяжелая, и я на данный момент остаюсь пессимистом. Скорее нет, чем да, если говорить про нашу поездку на Олимпиаду.

В любом случае надо ехать, если будет хоть какой-то шанс выступить в нейтральном статусе, потому что спортсмены должны выступать — это их жизнь, это их работа».

Важно понимать, что те самые скандальные пункты о допуске россиян, связанные с СВО, — лишь рекомендации в некоем заявлении, которое не имеет юридической силы. Также сложно всерьез относиться к предложению нашим спортсменам поучаствовать в Азиатских играх. Здесь тоже все ушло в слова. Хотя кто-то эту инициативу поддержал.

Но, если смотреть правде в глаза, найти для российского спорта замену Олимпиаде нереально, уверен двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов: «Если мы говорим, что Олимпийские игры — самое смотрибельное мероприятие на планете Земля, замены званию олимпийского чемпиона, на чем построена целая история нашего отечественного спорта, нет».

Что же касается мнений чиновников и атлетов по поводу дальнейшей судьбы нашего спорта и обсуждений, разрешат России выступать на играх при озвученных МОК условиях или нет, то особо рьяных противников требований в программе «Есть тема» на «Матч ТВ» предостерег бронзовый призер Олимпиады, депутат Госдумы Дмитрий Носов:

«Когда верховный главнокомандующий обозначит свою позицию, а мы все ее ждем, тогда можно будет говорить. Если она у него будет, например, как у большинства спортсменов, мне интересно, что станут говорить люди, которые сейчас с пеной у рта доказывали, что так делать нельзя».

Так что пока в ситуации, которую все так активно обсуждают, слишком много неизвестных. Да, на первый взгляд шансы россиян поехать в Париж невелики, но судя по тому, что Международный олимпийский комитет время от времени делает какие-то заявления по этому поводу, а призывы вернуть Россию на международные турниры звучат постоянно, то утверждать однозначно, что нас лишат Олимпиады, пока не стоит.