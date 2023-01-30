ВВП Германии и Швеции неожиданно снизился в четвертом квартале

Сегодня, 30 января, германское Федеральное статистическое управление (Destatis) опубликовало данные о снижении ВВП Германии на 0,2% в четвертом квартале в сравнении с третьим. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что ВВП останется неизменным. Destatis при этом чуть повысило результаты по росту в третьем квартале: с 0,4% до 0,5%.

По мнению экспертов, такой результат четвертого квартала повышает вероятность рецессии — снижения ВВП два квартала подряд,— так как вероятность сокращения и в первом квартале 2023 года высока. «Зимние месяцы могут оказаться трудными — хотя и не такими трудными, как ожидалось изначально. Серьезного обвала германской экономики все еще нет, но небольшая рецессия по-прежнему вероятна»,— отметил старший экономист VP Bank Томас Гитцель. Ранее в январе Destatis сообщило о росте ВВП Германии в 2022 году в целом на 1,9%.

Статистическое управление Швеции сегодня, 30 января, также опубликовало данные по ВВП в четвертом квартале: он снизился на 0,6%. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали роста на 0,2%. Эксперты считают, что шведской экономике тоже грозит рецессия из-за снижения потребительских расходов в условиях инфляции. «Предположительно, сейчас отрицательно сказывается множество негативных факторов, воздействующих на потребителей»,— считает старший экономист Danske Bank Микаэль Гран.

Яна Рождественская