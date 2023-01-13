Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВВП Германии вырос в 2022 году на 1,9%

Германский ВВП вырос в 2022 году, по предварительным подсчетам, на 1,9%. Такие данные сегодня, 13 января, опубликовало германское Федеральное статистическое управление (Destatis). Тем самым ВВП за год превысил также показатели допандемийного 2019 года на 0,7%. Рост также оказался чуть значительнее прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters, которые ожидали роста на 1,8%.

«В 2022 году на общую экономическую ситуацию в Германии влияли последствия (ситуации на Украине.— "Ъ") и крайне сильный рост цен на энергию,— отметила глава Destatis Рут Бранд.— Также наблюдались нехватка сырья и материалов, сложности с поставками, резкий рост цен, например на продукты питания, нехватка квалифицированной рабочей силы, а также продолжающаяся, хотя и затухающая пандемия COVID-19. Несмотря на сохранение этих сложных условий, германская экономика в целом показала в 2022 году хорошие результаты».

Результаты ВВП Германии за год подтверждают мнение некоторых аналитиков, которые в последние месяцы говорят, что, вероятно, ожидаемый спад экономики Германии может оказаться менее значительным, чем ожидалось ранее. «Возможно, рецессия отодвигается. С другой стороны, мы считаем маловероятным, что рецессия вообще не произойдет»,— прокомментировал годовые результаты старший экономист VP Bank Томас Гитцель.

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...