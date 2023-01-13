ВВП Германии вырос в 2022 году на 1,9%

Германский ВВП вырос в 2022 году, по предварительным подсчетам, на 1,9%. Такие данные сегодня, 13 января, опубликовало германское Федеральное статистическое управление (Destatis). Тем самым ВВП за год превысил также показатели допандемийного 2019 года на 0,7%. Рост также оказался чуть значительнее прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters, которые ожидали роста на 1,8%.

«В 2022 году на общую экономическую ситуацию в Германии влияли последствия (ситуации на Украине.— "Ъ") и крайне сильный рост цен на энергию,— отметила глава Destatis Рут Бранд.— Также наблюдались нехватка сырья и материалов, сложности с поставками, резкий рост цен, например на продукты питания, нехватка квалифицированной рабочей силы, а также продолжающаяся, хотя и затухающая пандемия COVID-19. Несмотря на сохранение этих сложных условий, германская экономика в целом показала в 2022 году хорошие результаты».

Результаты ВВП Германии за год подтверждают мнение некоторых аналитиков, которые в последние месяцы говорят, что, вероятно, ожидаемый спад экономики Германии может оказаться менее значительным, чем ожидалось ранее. «Возможно, рецессия отодвигается. С другой стороны, мы считаем маловероятным, что рецессия вообще не произойдет»,— прокомментировал годовые результаты старший экономист VP Bank Томас Гитцель.

Яна Рождественская