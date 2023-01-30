Число погибших при теракте в мечети в Пакистане выросло до 44

Как минимум 44 человека погибли при взрыве, который устроил террорист-смертник в мечети в пакистанском городе Пешавар, расположенном на западе страны рядом с Афганистаном. 157 человек получили ранения, сообщил Geo.TV со ссылкой на представителя медицинских служб. Под обломками еще могут находиться люди.

По информации национальных органов безопасности, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на полуденной молитве, когда в мечети было много людей. На момент взрыва в здании мечети могли находиться 500 человек.

По данным Geo.TV, ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка «Движение талибов Пакистана», которая связана с запрещенной в России террористической группой «Талибан».

Анастасия Ларина