В 2022 году воронежская прокуратура добилась возмещения 1,7 из 2,2 млрд рублей ущерба от преступлений в сфере экономики

Прокуратура Воронежской области в 2022 году добился возмещения 1,745 млрд руб. материальной ущерб по экономическим преступлениями. Об этом сообщили в ведомстве. Общая сумма ущерба составил 2,19 млрд.

Всего в прошлом году зарегистрировано 1 431 преступление экономической направленности, что на 31 меньше, чем в 2021 году. Удельный вес таких преступлений составил 4,7% (ранее — 4,9 %), раскрываемость — 63,8% (58,6%).

Больше всего в этом сегменте выявлено преступлений против собственности — 377, что 27 больше, чем годом ранее. Число преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления составило 243 (ранее — 240), изготовление и сбыт поддельных денег, ценных бумаг — 188 (ранее — 280).

О суде за долю в воронежском нефтяном бизнесе читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Нефтебазу оценили по номиналу».

Александр Прытков

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