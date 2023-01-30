ФНС взяла время

В ФНС пошли на послабления из-за перехода на новую систему сбора платежей. Федеральная налоговая служба не будет принудительно взыскивать деньги с плательщиков за отрицательное сальдо на едином налоговом счете, следует из письма главы ФНС Даниила Егорова в межрегиональные налоговые инспекции. С ним ознакомилось издание РБК. Послабление коснется долгов за отчетные периоды до 2023 года, а сам мораторий будет действовать до 1 марта — к этому моменту каждый спорный случай изучат индивидуально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О каких налогах идет речь? И кого это затронет первым? На эти вопросы “Ъ FM” ответил советник налоговой практики компании Lidings Дмитрий Кириллов: «Поскольку сама по себе информационная инфраструктура ФНС России достаточно обширная и разветвленная, переход на другой принцип исчисления налоговой обязанности и задолженности вызывает определенные технические проблемы. С мест приходят рассказы налогоплательщиков о том, что какие-то долги, срок взыскания по которым истек либо которые уже погашены, начинают отображаться на едином налоговом счете некорректно.

Сами налоговики признают, что технические проблемы с этим есть. Просто само ведомство не готово подтвердить, что суммы, формирующие сальдо единого налогового счета, являются абсолютно корректными. И они как раз берут это время на налаживание информационных систем, сверку и синхронизацию с предыдущими информационными системами, которые формировали сальдо по расчетам с бюджетом.

Единый налоговый счет касается как физических, так и юридических лиц. Большинство налогоплательщиков, их налоговая обязанность является предметом перехода на ЕНС. Фактически по всем ним возможны сложности с отображением корректного сальдо. Поэтому мораторий ФНС распространяется практически на всех плательщиков. На все налоги, которые формируют сальдо ЕНС».

Временное решение налоговиков не взыскивать деньги по отрицательному сальдо благоприятно для налогоплательщиков, однако если некорректные подсчеты окажутся массовыми, то текущих сроков моратория для нормальной работы ФНС может и не хватить. Так считает руководитель аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова:

«С одной стороны, решение о введении моратория правильное. С другой — время до марта для проведения сверок, конечно, мизерное. Если проблемы незначительные, может быть, за месяц удастся что-то наладить.

Если значительные, то, возможно, этот мораторий надо будет продлевать. Все упирается в то, насколько это явление массовое. Когда трудности возникают у одного человека, он может в индивидуальном порядке обратиться в ту же налоговую службу, подать соответствующие документы, и им будут заниматься, он получит какое-то решение. Но когда это массово, то налоговая рискует захлебнуться».

Ранее “Ъ FM” писал о жалобах россиян, у которых внезапно возникли долги по налогам. Это могло произойти из-за перехода на единый налоговый счет.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Расулов