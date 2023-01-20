В Самарской области пять женщин госпитализированы после ДТП с грузовиком

Авария с пятью пострадавшими произошла в Самарской области в минувший четверг. ДТП случилось в 9:55 (MSK+1) в Сергиевском районе на трассе М-5 «Урал» в сторону Самары. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По информации полиции, 49-летняя автомобилистка на Hyundai Elantra на 1085 км трассы стала совершать обгон, в момент окончания маневра нарушила боковой интервал и врезалась в грузовик МАN TGS, который ехал в попутном направлении. За рулем большегруза находился 51-летний водитель.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

После столкновения с грузовиком легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии получили травмы и были госпитализированы водитель Hyundai Elantra

Ранее в ДТП на севере Самарской области погибли четыре человека. Это произошло в результате столкновения автомобиля «ВАЗ-211440» и грузовика «Вольво».

Георгий Портнов