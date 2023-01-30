Мужчина пострадал при прорыве трубы на Бассейной улице в Петербурге, прокуратура проводит проверку

При прорыве трубы с кипятком на Бассейной улице в Санкт-Петербурге пострадал мужчина. По данным «Фонтанки», его увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, от госпитализации он отказался.

Прорыв трубы произошел ночью 30 января у дома 23 по Бассейной улице. Кипяток размыл грунт, в результате чего в одном месте просел асфальт. В промоину провалились три автомобиля. Теплосеть планирует оказывать помощь пострадавшему в реабилитации. Городская прокуратура следит за ситуацией и примет меры реагирования после завершения всех проверочных мероприятий.

В пресс-службе городского комитета по энергетике отметили, что завершить работы планируется до 2:40 в ночь на 31 января. На месте работают 20 человек и пять единиц техники, ремонт ведется вручную.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что на юге Петербурга три автомобиля утонули в яме после прорыва теплосети.

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