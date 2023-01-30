На юге Петербурга три автомобиля утонули в яме после прорыва теплосети

Три легковых автомобиля провалились под яму в асфальте, появившуюся в результате прорыва теплотрассы на улице Бассейной в Московском районе Санкт-Петербурга. Еще несколько припаркованных машин оказались подтоплены.

Авария на теплотрассе произошла ночью с 29 на 30 января. Ремонтные работы уже начались, сообщили в пресс-службе АО «Теплость Санкт-Петербург», ориентировочно они продлятся до 14:00 понедельника.

«Горячее водоснабжение и подача тепла потребителям обеспечиваются в полном объеме. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен»,— отметили в пресс-службе.

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