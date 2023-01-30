Проектную документацию по скоростному трамваю в Новосаратовку могут завершить к марту

Проектная документация строительства скоростной трамвайной линии между Санкт-Петербургом и Новосаратовкой, разрабатываемая при финансовом участии застройщиков Setl Group, «Самолет» и ЦДС, может быть готова к марту, пишет «Деловой Петербург». Ее подготовку начали осенью 2022 года.

«На разработку технико–экономического обоснования по строительству трамвайной линии в Новосаратовку заключён внебюджетный договор. Проработка документации осуществляется совместно с потенциальным инвестором. ВТБ выступает в качестве участника концессионного соглашения. Вклад участников будет определен после завершения ТЭО»,— сообщили изданию в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Напомним, ранее руководитель банка ВТБ Андрей Костин на встрече с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко подтвердил готовность финансового участия ВТБ в инфраструктурных проектах Санкт-Петербургской агломерации, включая строительство линий скоростного трамвая из Петербурга во Всеволожск и Новосаратовку. Размер участия банк при этом не раскрывает.

Подробнее о проекте трамвая в Новосаратовку читайте в материале «Ъ-СПб» «ВТБ подтверждает инфраструктурное участие».

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