После ремонта включен в сеть четвертый энергоблок Нововоронежской АЭС

Энергоблок №4 Нововоронежской атомной электростанции (НВ АЭС) включен в сеть и выведен на 100% мощности после завершения планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей НВ АЭС.

Работы велись с августа 2022 года. За это время на энергоблоке были проведены выгрузка и загрузка активной зоны, модернизация первого контура реакторной установки, капремонт корпуса реактора и турбоустановки и модернизация систем управления турбинного отделения.

Сейчас на станции в штатном режиме работают все четыре действующих блока — четвертый, пятый, шестой и седьмой. Нарушений условий безопасной эксплуатации оборудования нет.

О планах по строительству новых энергоблоков НВ АЭС читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Атом подбирает параметры».

Александр Прытков

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