Полиция задержала челябинца, стрелявшего по окнам в микрорайоне «Академ Riverside»

Сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя Челябинска, подозреваемого в стрельбе по окнам дома в микрорайоне «Академ Riverside». Он полностью признал вину, сообщают в ГУ МВД региона.

Для поиска стрелка задействовали участковых уполномоченных и оперативников уголовного розыска. Полицейские опросили более 100 жильцов микрорайона и направили на анализ имеющиеся улики.

Стрелявшим оказался официально не трудоустроенный горожанин. Установлено, что в вечернее время он из пневматической винтовки повредил несколько окон в многоквартирном доме по улице Университетская Набережная. После этого горожанин попытался замести следы и спрятать оружие, но был задержан. Его причастность к стрельбе подтвердила баллистическая экспертиза.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в январе жители микрорайона «Академ Riverside» в сообществе жилого комплекса в «ВКонтакте» пожаловались на появление на окнах отверстий от пуль. Пострадавшие обратились в полицию.