Михаил Скоков взял на контроль ситуацию со стрельбой по окнам в челябинском микрорайоне

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков взял на контроль ситуацию со стрельбой по окнам в Калининском районе регионального центра. Полицейским поручено в кратчайшие сроки установить и задержать подозреваемого, сообщают в областном главке.

На днях в Челябинске жители микрорайона «Академ Риверсайд» в сообществе жилого комплекса в «ВКонтакте» пожаловались на появление на окнах отверстий от пуль. В частности, пострадали квартиры в доме №60 по улице Университетской набережной. Жильцы написали заявления в полицию.