Разговоры о высокой (моде)

В Париже на прошлой неделе завершилась Неделя haute couture сезона весна-2023 — праздник моды и редчайших кутюрных техник. Показы Schiaparelli, Dior, Chanel, фантазийные платья Viktor & Rolf, коллаборация Хайдера Акерманна и Jean Paul Gaultier, триумфальное возвращение Mugler на подиум и другие моменты прошедшей Недели — в отчете Лидии Агеевой из Парижа.

Данте в интерпретации Schiaparelli

Неделю haute couture открыл показ Schiaparelli Дэниела Роузберри — на этот раз американский дизайнер вдохновился «Божественной комедией» Данте. По подиуму в Пети-Пале прошлись Ирина Шейк в образе льва (ровно в таком же платье на показ пришла Кайли Дженнер), символизирующего гордыню, Наоми Кэмпбелл в образе волчицы (алчность) и Шалом Харлоу в образе рыси/леопарда (сладострастие). К сожалению, об этих трех луках (вместе с красным нарядом гостьи показа Doja Cat) говорили больше, чем об остальных силуэтах из коллекции, поэтичной и легкой. Накал страстей, все как у Данте!

Коллаборация сезона: Хайдер Акерманн + Jean Paul Gaultier

Один из самых ярких показов Недели — дебют haute couture Хайдера Акерманна, который всегда мечтал работать с настоящими кутюрными ателье. Когда Жан-Поль Готье предоставил ему такую возможность, Акерманн сразу ей воспользовался и представил сильнейшую линейку с акцентом на тейлоринг и скульптурные платья. На бэкстейдже Хайдер признался: хотя он и далек от чувства иронии Готье, их объединяет главная любовь — к идеально скроенным образам, преображающим и женщин, и мужчин.

Весь мир театр

Приз за лучшее театральное представление в этом сезоне точно уйдет голландскому дуэту Viktor & Rolf. При помощи всего 17 образов они шуточно обыграли тему кутюрных бальных платьев: в их интерпретации их можно носить как угодно: набок, вверх ногами или поперек. Идеолог экологичного кутюра Рональд Ван Дер Кемп в резиденции посла Голландии в Париже тоже устроил шоу-представление, где в вечерних платьях-смокингах, рваных джинсах и сверкающих брюках из люрекса вышагивали хаотичной походкой друзья дизайнера. У ливанского дизайнера Раби Кайруза модели прошлись по частному особняку у парка Монсо, не дефилируя, а буквально танцуя в красных платьях в пол, сорочках с арт-узорами и объемных пальто с широкими плечами. За хореографию отвечал дуэт I Could Never Be a Dancer, который работает не только с марками Lemaire и Hermes, но и с музыкантами Джесси Уордом, Stromae и Owlle.

Тейлоринг haute couture

Главный тренд с Недели моды haute couture — возвращение тейлоринга на каждый день. Мария Грация Кьюри для Dior представила несколько новых интерпретаций легендарного жакета бар, который нужно носить с укороченными брюками три четверти тон в тон. Вирдини Виар для Chanel предлагает носить твидовые жакеты с шортами, а Джорджо Армани для кутюрной линии Armani Prive представил целую серию жакетов, которые нужно носить с контрастными черными брюками. Модели в показе итальянца были выполнены из блестящей металлизированной кожи и расшиты разноцветными пайетками.

Парижские дебюты

Неделя haute couture в этом сезоне была богата на новые имена. Выпускник британского Central Saint Martins Роберт Вун, выигравший в прошлом году второй приз престижной премии ANDAM, показал свое видение современного кутюра. Его коллекция состояла из свадебных платьев со следами от красного вина, туфель с как будто сломанными каблуками и кейпов из неопрена, расшитых перьями. Выпускница нью-йоркского Parsons Лу Чен (Luchen) для своего парижского дебюта заставила всех задуматься о красоте в мире после апокалипсиса. Ее модели шагали по парковке у площади Республики с экранами на затылках в пальто из почти прозрачной органзы и сверкающих платьях. А дизайнер из Южной Кореи Сохи Парк (Miss Sohee) в салонах отеля «Вестин» (где когда-то показывался Ив Сен-Лоран) представила, как классический кутюр с бальными платьями может выглядит актуально и модно.

Блеск

Многие, говоря haute couture, сразу представляют себе пайетки, стразы и драгоценные техники. В этом сезоне Ким Джонс для Fendi придумал платья, полностью скроенные из бусинок бисера или расшитые драгоценным, окрашенным вручную кружевом. А Пьерпаоло Пиччоли пригласил гостей в клуб Valentino под мост Александра Третьего и показал, пожалуй, самую рокерскую коллекцию Недели. В ней были и мини-платья, расшитые мерцающими блестками, и кейпы с перьями и пайетками формата XXL.

Против правил

Одни из самых ярких презентаций прошли вне календаря. Например, после двухлетнего перерыва и экспериментов с модными фильмами Кейси Кадвалладер для Mugler собрал топовых моделей на одном подиуме: коллекцию представили Ирина Шейк, Шалом Харлоу, Мариякарла Босконо, Эмбер Валлетта и Ева Герцигова. Дизайнер добавил к ним певицу Арку и открыл огромное шоу, где героини времени не только вышагивали по подиуму, но и ездили мимо зрителей на платформах с шестами и видеокамерами — запись происходящего параллельно шла крупным планом на огромных экранах посередине просторного зала. Гийом Анри для Patou собрал друзей марки под куполом универмага Le Samaritaine и показал гардероб парижанки на каждый день: юбки-карандаши, идеально сидящие жакеты с золотыми пуговицами и тележки для продуктов. А Питер Мюлье для Alaia пригласил всех в Антверпен, где представил у себя дома одну из самых поэтичных коллекций сезона с манто с широкими воротниками, кэтсьютами и облегающими кожаными платьями. Такая идея точно бы пришлась по вкусу основателю дома Аззедину Алайе, который всегда показывался у себя дома в Париже когда считал нужным — тоже вне календаря.

Лидия Агеева