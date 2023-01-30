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Коммерсантъ FM
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WSJ: ядерный институт КНР пользовался технологиями США, несмотря на санкции

По данным The Wall Street Journal, Инженерно-физическая академия КНР (CAEP), которая является ведущим государственным институтом, занимающимся исследованиями в области ядерной физики, имела доступ к американским технологиям, несмотря на многолетние санкции США.

WSJ отмечает, что CAEP с 2020 года покупает чипы американских компаний Intel и NVidia, хотя еще с 1997 года находится под американскими санкциями, которые запрещают ей пользоваться американскими вычислительными технологиями.

Сообщается, что CAEP покупала у реселлеров чипы, которые используются в дата-центрах и ПК. Часть чипов закупалась под видом «компьютерного оборудования» без уточнения наименований и использовалась для компьютерного моделирования ядерных реакций, в том числе взрывов. WSJ уточняет, что CAEP закупала в основном чипы размером от 7 до 14 нм, которые в самом Китае либо не производятся, либо производятся в недостаточном количестве.

Компания NVidia уже заявила, что упомянутые WSJ чипы являются стандартными чипами общего пользования, которые широко представлены на открытом рынке. Поэтому компания с трудом представляет, как она может контролировать закупку этих чипов какой-либо конкретной организацией и компанией. Intel отметила, что соблюдает все положения американского законодательства, и заявила, что вопросы о том, как именно ее чипы попали CAEP, надо задавать конечным продавцам.

Евгений Хвостик

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