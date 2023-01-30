Россияне стали чаще конфликтовать на работе

Как показал опрос исследовательского центра Superjob, в России возросло число конфликтов на работе. Доля респондентов, у которых не было служебных конфликтов, сократилась с 53% в 2021 году до 49% в 2023-м. По сравнению с доковидным 2019-м она упала более чем на треть (с 77%). При этом каждый четвертый (25%) назвал инициатором последней ссоры коллег, 7% — других людей, лишь 3% — себя.

По сравнению с доковидными временами (2019 год) выросло число конфликтов и с руководством, и с подчиненными. В обоих случаях опрошенные чаще возлагают ответственность на другую сторону или третьих лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В комментариях к ответам респонденты отмечали, что поводом для ссоры могут послужить не только рабочие дела, но и личная жизнь, вопросы организации офисного пространства, политические взгляды и прочее.