Спортивных тренеров научат работать с получившими инвалидность на спецоперации

Учебные модули по работе с военными, получившими травмы или инвалидность в ходе боевых действий на Украине, войдут в программу подготовки спортивных тренеров. Об этом сообщила член рабочей группы по вопросам специальной военной операции и глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

«В программу подготовки тренеров войдут учебные модули по работе с участниками спецоперации. Это поможет оказывать профессиональную помощь при реабилитации и социальной адаптации участников СВО, получивших травмы»,— заявила госпожа Святенко, ее слова приводит пресс-служба «Единой России».

По словам сенатора, паралимпийцы, выпускники спортивных вузов и психологи готовы участвовать в адаптации участников боевых действий с инвалидностью, а организовать эту работу помогут профильные вузы. Например, она отметила, что «Московский государственный университет спорта и туризма» презентовал проект «Здоровое возвращение». Он должен помочь дать военным с инвалидностью новые профессии.

Российские власти не называют число военнослужащих с инвалидностью среди участников военной операции на Украине. В 2019 году, по данным Минтруда, только 1,1% (132 тыс. человек) из 12 млн людей с инвалидностью получили этот диагноз в период военной службы.

Другую статистику приводит Федеральный реестр инвалидов, учитывающий лишь тех, кто получил увечье «при защите Родины, на фронте, военной службе на территории других государств». По данным реестра, к началу 2022 года в России было около 49 тыс. военных инвалидов. Обычно их число сокращается на несколько тысяч в год, но в апреле прошлого года число перестало сокращаться. В июле оно впервые с 2017 года вышло в плюс. Таким образом число военных с инвалидностью, получивших ее недавно, превысило количество умерших военных, которые получили этот диагноз ранее.

Подробнее о том, что происходит на 341-й день после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина