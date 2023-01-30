Евгений Куйвашев поднялся на второе место в рейтинге устойчивости губернаторов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев за год поднялся с последнего до второго места в рейтинге политической устойчивости губернаторов Уральского федерального округа (УрФО), составленном агентством «Минченко консалтинг». Глава региона получил 16 баллов. На результат повлияло успешное переизбрание Евгения Куйвашева на новый губернаторский срок в сентябре прошлого года, а также высокие показатели как в реализации инвестиционных проектов, так и в качестве политического менеджемента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первое место в рейтинге занял губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, заработавший одинаковое количество баллов с Евгением Куйвашевым. Однако свердловские губернатор получил большее количество штрафных баллов за региональные конфликты и уголовные дела в области.

Главы Свердловской области и Ямала оказались в «зеленой зоне» устойчивости. В «желтую зону попали» главы Челябинской области Алексей Текслер (15 баллов), Тюменской области Александр Моор (14 баллов) и Курганской области (11 баллов).

Напомним, последнее место с 11 баллами заняла губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова. Она попала в «красную зону» устойчивости. Отметим, в прошлом году Евгений Куйвашев, занимавший последнее место рейтинга, находился в «желтой зоне».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте