«Новак Джокович превращался в настоящую машину»

Новак Джокович стал лучшим на Australian Open в десятый раз в своей карьере. Он обыграл в финале греческого теннисиста с русскими корнями Стефаноса Циципаса. Титул в Мельбурне стал для серба 22-й победой на турнирах Большого шлема. Столько же титулов есть лишь у одного спортсмена — Рафаэля Надаля. С сегодняшнего дня Новак Джокович — вновь первая ракетка мира. За развитием событий на кортах Мельбурна следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ng Han Guan, AP Фото: Ng Han Guan, AP

Кто не смотрел финальный матч, а лишь услышал, что Джокович обыграл Циципаса в трех сетах, наверняка махнул рукой и сказал — все ясно. Хотя, поверьте, победу серба назвать простой нельзя. Лишь в первом сете, который взял Новак Джокович (6:3), его преимущество было неоспоримо. Дальше Циципас сражался, как лев, и вполне мог перевернуть игру.

Недаром судьба двух следующих партий решалась на тай-брейках. Но именно в эти важнейшие минуты Джокович превращался в настоящую машину и выигрывал. То, что перед нами человек, мы увидели лишь после того, как чемпион взял решающий мяч. Джокович бросился на трибуны, где буквально рыдал на груди мамы, да и вернувшись на корт, где готовилась церемония награждения, серб не мог остановиться.

Вот так игрок, которого всего год назад из-за отказа вакцинироваться депортировали из Австралии и сделали чуть ли не изгоем, стал победителем. Как быстро меняется мир. Жесткие условия всего через 12 месяцев канули в лету. На этот раз теннисистам даже разрешали играть с положительным тестом на COVID-19, а найти на трибунах кого-то в маске было нереально.

Джокович, конечно, не забыл то, что произошло, и назвал эту победу в Австралии самой большой в жизни: «Я понимаю, что много говорю, но, пожалуйста, я должен это сказать — только команда и семья знают, через что мы прошли за последние четыре-пять недель. Наверное, это самая большая победа в моей жизни с учетом того, что происходило».

На фоне всех этих эмоциональных историй не забудем про гонорары теннисистов. Джокович, благодаря победе в Мельбурне, заработал $2 млн. Циципас — чуть больше $1 млн. Что касается россиян, то лучшие из них до миллионных гонораров в Австралии не дотянули. Проигравший тому же Циципасу Карен Хачанов заработал $621 тыс., а вылетевший в четвертом круге Андрей Рублев — около $621 тыс.

В женском одиночном разряде россиянки, к сожалению, вообще не добрались до ключевых встреч, но теннисный обозреватель “Ъ” Евгений Федяков уверен, что в этом нет ничего страшного: «Женский теннис — очень непредсказуемая история. Например, никто не ожидал, что две россиянки будут в десятке по итогам прошлого сезона. Как и того, что они рано вылетят. Особенно, конечно, это относится к Дарье Касаткиной. Думаю, что главные наши победы, конечно, в женском теннисе в 2023 году еще впереди».

Следующий турнир Большого шлема стартует в конце мая. Будем надеяться, что на парижских кортах россияне и в женском, и мужском одиночном разряде выступят лучше. А вот будут ли наши теннисисты играть на Уимблдоне, по-прежнему непонятно. Возможно, на фоне громкого обсуждения последних дней о возвращении всех российских спортсменов в международные турниры, ситуация изменится. Сейчас в это сложно поверить, как год назад было невозможно себе представить, что депортированный из Австралии Новак Джокович, которого образцово-показательно и со скандалом на три года лишили права на въезд в страну, ровно через год вернется на зеленый континент и станет чемпионом.

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