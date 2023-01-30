В список причин инвалидности включили ранения, полученные в добровольческих отрядах

Правительство дополнило правила признания лица инвалидом. Теперь на этот статус могут претендовать в том числе те, кто получил увечья (ранения, травмы, контузии) во время службы по контракту в добровольческих формированиях.

Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Изменения внесли в подпункт «р», который распространялся только на участников отрядов самообороны в Дагестане, действовавших во время контртеррористических операций в республике с августа по сентябрь 1999 года.

Добровольческие формирования, содействующие российской армии, получили официальный статус в ноябре 2022 года. Они могут быть задействованы в период мобилизации, военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов и для выполнения других задач. На бойцов распространяются льготы военных по контракту. Минобороны намерено обеспечить добровольцев вооружением, техникой и продовольствием.

Лаура Кеффер