«Самыми популярными становятся местные модели»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о наиболее востребованных машинах по итогам ушедшего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Timothy A. Clary / AFP Фото: Timothy A. Clary / AFP

На днях была опубликована статистика мировых продаж автомобилей за 2022 год. Поделюсь лишь некоторыми фактами и цифрами. Самый большой, как и прежде, рынок Китая — здесь было продано без малого 27 млн новых легковых машин. В России — 662 тыс., то есть в 40 раз меньше. Это информация для тех, кто полагает, сколь важен российский автомобильный рынок для Китая, и кто ждет, что автомобильные марки из Поднебесной сами придут и все тут у нас заместят. К слову, в прошлом году авторынок нашей страны оказался на 18 месте, уступив Турции, Таиланду, Индонезии и Мексике, не говоря уже об Индии, например, которая в 2022 году потеснила с третьего места Японию.

Интересен и список самых популярных моделей, в котором, к слову, тоже без особых неожиданностей. Самым продаваемым в мире автомобилем стала Toyota Corolla — больше чем 1,1 млн экземпляров. Хороший ответ на вопрос, во что стоит вкладываться, если хотите иметь надежный и долговечный автомобиль. Как говорится, миллионы свой выбор сделали.

На втором месте — Toyota RAV4. Эта же модель — самый продаваемый в мире кроссовер. На третьем — пикап Ford F-серии. Эта же модель — лидер продаж в США. Вместе с Chevrolet Silverado и Ram — это больше, чем 1,5 млн машин. То есть три пикапа — это столько же, сколько автомобилей продавалось у нас в стране в благополучные годы. А вот на четвертом месте в мире по продажам — Tesla Model Y. За год число желающих купить этот электромобиль выросло практически вдвое, и совокупный мировой тираж этого небольшого кроссовера на батарейках составил почти 760 тыс.

В Великобритании лидером продаж стал Nissan Qashqai. В Испании — Hyundai Tucson. Но вообще в странах, где есть собственная автопромышленность, самыми популярными ожидаемо становятся местные модели. В Германии — VW Golf, в Италии — Fiat Panda, во Франции — Peugeot 208. Не стала исключением и Россия. Наш лидер — Lada Granta с тиражом без малого 100 тыс. экземпляров.