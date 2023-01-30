Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Самыми популярными становятся местные модели»

Дмитрий Гронский — о лидерах продаж на мировом авторынке

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о наиболее востребованных машинах по итогам ушедшего года.

Фото: Timothy A. Clary / AFP

Фото: Timothy A. Clary / AFP

На днях была опубликована статистика мировых продаж автомобилей за 2022 год. Поделюсь лишь некоторыми фактами и цифрами. Самый большой, как и прежде, рынок Китая — здесь было продано без малого 27 млн новых легковых машин. В России — 662 тыс., то есть в 40 раз меньше. Это информация для тех, кто полагает, сколь важен российский автомобильный рынок для Китая, и кто ждет, что автомобильные марки из Поднебесной сами придут и все тут у нас заместят. К слову, в прошлом году авторынок нашей страны оказался на 18 месте, уступив Турции, Таиланду, Индонезии и Мексике, не говоря уже об Индии, например, которая в 2022 году потеснила с третьего места Японию.

Интересен и список самых популярных моделей, в котором, к слову, тоже без особых неожиданностей. Самым продаваемым в мире автомобилем стала Toyota Corolla — больше чем 1,1 млн экземпляров. Хороший ответ на вопрос, во что стоит вкладываться, если хотите иметь надежный и долговечный автомобиль. Как говорится, миллионы свой выбор сделали.

На втором месте — Toyota RAV4. Эта же модель — самый продаваемый в мире кроссовер. На третьем — пикап Ford F-серии. Эта же модель — лидер продаж в США. Вместе с Chevrolet Silverado и Ram — это больше, чем 1,5 млн машин. То есть три пикапа — это столько же, сколько автомобилей продавалось у нас в стране в благополучные годы. А вот на четвертом месте в мире по продажам — Tesla Model Y. За год число желающих купить этот электромобиль выросло практически вдвое, и совокупный мировой тираж этого небольшого кроссовера на батарейках составил почти 760 тыс.

В Великобритании лидером продаж стал Nissan Qashqai. В Испании — Hyundai Tucson. Но вообще в странах, где есть собственная автопромышленность, самыми популярными ожидаемо становятся местные модели. В Германии — VW Golf, в Италии — Fiat Panda, во Франции — Peugeot 208. Не стала исключением и Россия. Наш лидер — Lada Granta с тиражом без малого 100 тыс. экземпляров.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...