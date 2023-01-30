Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

HeadHunter: средние зарплатные ожидания нижегородцев выросли на 6% за год

Соискатели из Нижегородской области в среднем рассчитывают на зарплату в 45,1 тыс. руб., подсчитал сервис по поиску работы Head Hunter. За год сумма выросла на 6,6%.

Заметнее всего зарплатные ожидания выросли у менеджеров высшего звена (+25%, до 62,5 тыс. руб.). Желаемая оплата труда у таких специалистов – самая высокая в регионе. Также на большой ежемесячный доход претендуют нижегородцы, ищущие работу в сферах «Строительство и недвижимость» (57,8 тыс. руб.) и «Инсталляция и сервис» (55 тыс. руб.).

Ранее сообщалось, что идеальным доходом нижегородцы считают 135 тыс. руб. в месяц. По итогам трех кварталов средняя зарплата в регионе составила 44,6 тыс. руб.

Елена Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...