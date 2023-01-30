HeadHunter: средние зарплатные ожидания нижегородцев выросли на 6% за год

Соискатели из Нижегородской области в среднем рассчитывают на зарплату в 45,1 тыс. руб., подсчитал сервис по поиску работы Head Hunter. За год сумма выросла на 6,6%.

Заметнее всего зарплатные ожидания выросли у менеджеров высшего звена (+25%, до 62,5 тыс. руб.). Желаемая оплата труда у таких специалистов – самая высокая в регионе. Также на большой ежемесячный доход претендуют нижегородцы, ищущие работу в сферах «Строительство и недвижимость» (57,8 тыс. руб.) и «Инсталляция и сервис» (55 тыс. руб.).

Ранее сообщалось, что идеальным доходом нижегородцы считают 135 тыс. руб. в месяц. По итогам трех кварталов средняя зарплата в регионе составила 44,6 тыс. руб.

Елена Ковалева