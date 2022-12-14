«Работа.ру»: нижегородцы считают идеальной зарплату в 135 тысяч рублей

Идеальным доходом в Нижнем Новгороде считают зарплату в размере 135 тыс. руб. в месяц, согласно результатам опроса сервиса «Работа.ру». При этом средний доход, на который респонденты рассчитывают в 2023 году, составляет 80,5 тыс. руб.

Опрос проводился среди пользователей сайта Работа.ру старше 18 лет. Участие приняли более 1 тыс. жителей из Нижнего Новгорода.

Выше всего зарплатные ожидания у сотрудников сферы IT и телекома — 140 тыс. руб., в среднем. В этой отрасли разрыв предполагаемого дохода с идеальным составляет 17% — специалисты хотели бы зарабатывать 164 тыс. руб. в месяц.

Наименьший разрыв ожидаемой зарплаты и идеальной зафиксирован в отрасли банков и финансов — он составляет 8%. Сотрудники хотели бы зарабатывать 98,3 тыс. руб., а рассчитывают на доход в размере 90 тыс. руб. в 2023 году.

Самый скромный размер ожидаемого дохода — у работников общепита. Они рассчитывают получать 53 тыс. руб. в месяц, но хотели бы зарабатывать в среднем по 82 тыс. руб.

В целом размер средней зарплаты в Нижегородской области составил 44,6 тыс. руб. в январе-сентябре, по данным Нижегородстата. Это на 12,1% больше, чем в прошлом году.

Анастасия Еремина