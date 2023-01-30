Кремль осудил атаки на иранский военный завод в Исфахане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий заявил, что российские компетентные службы изучают информацию об атаке на военный завод в иранском городе Исфахан. По его словам, Россия осуждает любые действия против суверенного Ирана.

«Разумеется, наши компетентные службы анализируют сейчас информацию, чтобы получить более или менее полную картину произошедшего»,— сказал господин Песков на брифинге. «Но в любом случае можно только осудить любые подобные действия, которые направлены против суверенного государства»,— добавил он.

В ночь на 29 января иранский военный завод был атакован беспилотниками, два из которых удалось сбить. В Минобороны Ирана назвали удар неудачным: по их словам, повреждения получила крыша одного из цехов здания.

По сообщению арабоязычных телеканалов Al Arabya и Al Hadath, к удару причастны военные США. По информации Al Hadath, атака по военному заводу должна предупредить Иран и Россию, что «создание оружейных заводов и экспорт баллистического оружия не разрешены». Кроме того, по его данным, за атакой на иранский завод могут стоять военные «еще одной страны — Израиля. Однако МИД Израиля не стал комментировать сообщения о причастности израильских военных к атаке на иранский военный завод.

Анастасия Ларина