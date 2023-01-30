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Мэрия решила изъять квартиры в Советском районе Самары под муниципальные нужды

Земельный участок в Советском районе Самары площадью 669 кв. м будет изъят для муниципальных нужд. Он находится в Южном проезде у дома 116. Постановление опубликовала городская администрация.

Также под указанные цели в этом же доме будут изъяты квартиры № 6, 8, 9, 11, 13, 15, общей площадью 181,9 кв.м и квартиры № 22, 24, 25, 25а, 27 и 31 (174,9 кв.м). Чиновники подготовят проекты соглашений главы Самары с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и направят их для подписания.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В случае, если собственники не представят подписанное соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 дней со дня получения проекта, мэрия подаст в суд иски о принудительном изъятии земельного участка и жилых помещений. Соответствующие проекты заявлений также будут подготовлены.

Ранее мэрия постановила изъять квартиры в доме на ул. Водников. Взамен изымаемой недвижимости собственникам будут предоставлены другие жилые помещения.

Георгий Портнов

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