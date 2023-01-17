В Самаре чиновники решили изъять квартиры в доме на улице Водников

Земельный участок в Самарском районе Самары с недвижимостью на нем планируется изъять. Речь идет об объектах на ул. Водников, 22/4, и ул. Крупская, литер «А», «Б», «Д», «Е», «Н», «М», «И», на территории площадью 916 кв.м. Постановление опубликовала городская администрация.

Согласно документу, чиновники намерены изъять расположенные в многоквартирном доме помещения, включая жилые и нежилые. Собственники получат и должны будут подписать проекты соглашений с главой Самары об изъятии недвижимости для муниципальных нужд. Взамен изымаемой недвижимости им будут предоставлены другие жилые помещения.

Георгий Портнов