Белгородские власти вложили более 600 млн рублей в восстановление пострадавших от обстрелов жилых помещений

С начала специальной военной операции России на Украине в Белгородской области были повреждены 2 883 подлежащих полному восстановлению жилых помещения, сообщила пресс-служба облправительства по итогам еженедельного оперативного совещания. Из них 1 873 приходится на частных домовладения, а 1 010 квартир находятся в 96 многоквартирных домах.

По данным на 30 января, в регионе восстановлено 2 088 жилых помещения — 1 177 частных дома и 911 квартир. На эти работы выделено более 600 млн руб. В процессе восстановления находятся еще 284 жилых помещения: 221 частный дом и 63 квартиры. Эти работы планируют завершить максимум в марте.

Еще 475 дома находятся в селах с введенным режимом ЧС, там к восстановительным работам приступить невозможно.

В зоне ответственности регионального министерства строительства 42 снесенных дома. Для 32 собственников уже закуплено новое жилье, девять владельцев «настаивают на строительстве нового дома». «В одном доме человек только вступил в право на наследство», — добавили в пресс-службе.

Губернатор Вячеслав Гладков напомнил, что регион проживал в 2022 году «в одном регламенте», а 2023 году будет «совсем другой»: «Нужно создать регламент поведения: "муниципалитет — регион — федеральный центр"». Господин Гладков отметил, что в этом году строительство или покупка нового жилья будет идти только за счет федеральных средств. «Своих денег у нас, к большому сожалению, в 2023 году уже нет в связи с резким снижением доходов областного бюджета», — пояснил он.

Какой помощи белгородский губернатор просил у президента РФ Владимира Путина — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Бюджет области вынести этого не может"».

Александр Прытков

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