На должность ярославского омбудсмена по правам человека претендуют три кандидата

На выборы уполномоченного по правам человека в Ярославской области были выдвинуты действующий омбудсмен Сергей Бабуркин, депутат думы Василий Бобков и депутат думы 6 созыва Сергей Балабаев. Прием документов был завершен 28 января, список кандидатов опубликовала Ярославская областная дума.

Теперь облдума проверит документы и сформированный список направит федеральному уполномоченному по правам человека. По результатам согласования и с учетом мнения некоммерческих организаций депутаты выберут регионального уполномоченного.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что полномочия Сергея Бабуркина как уполномоченного завершаются в апреле 2023 года. Предложения о кандидатурах для назначения на должность уполномоченного могли быть представлены губернатором, депутатами облдумы, некоммерческими организациями.

Алла Чижова

Новости всегда под рукой в нашем Telegram-канале