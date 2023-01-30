В подземных переходах Краснодара, пострадавших от вандалов, установили камеры видеонаблюдения

В Краснодаре в лифтах подземных переходов на улицах Московской и имени Петра Метальникова, пострадавших от действий вандалов, установили камеры наружного видеонаблюдения. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Камеры установили в четырех лифтах. В тоннелях этих переходов уже работают пять видеокамер. Наладить видеонаблюдение непосредственно в лифтах поручил глава Краснодара Евгений Наумов после скандала с вандализмом. В начале 2023 года злоумышленники сорвали пленку с установленных лифтов, исписали стены и подожгли вентиляционные выходы. Два лифта вышли из строя. Через неделю их починили. Сведения о данных беспорядках были переданы в полицию.

Кроме того, мэр Краснодара поручил проработать вопрос об усовершенствовании лифтов, в том числе для инвалидов.

«Надо рассмотреть техническую возможность оборудовать такую кнопку вызова, которая позволит диспетчеру в ручном режиме открывать двери, если он видит, что это инвалид, пожилой человек или мать с коляской»,— отметил Евгений Наумов.

Видео с камер передается Единую дежурно-диспетчерскую службу и Центр мониторинга дорожного движения и транспорта. В последующем видеонаблюдение в лифтах будет установлено во всех новых переходах.

Анастасия Донскова

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