Белгородэнерго подключило к сетям 34 медицинских учреждения в населенных пунктах региона

В 2022 году филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» обеспечил электроснабжение 34 современных фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий и других медицинских учреждений первичного звена, построенных в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». Суммарная присоединенная мощность медучреждений составила 800 кВт.

Фото: Белгородэнерго

К сетям подключены ФАПы и амбулатории в селах Чапкино, Лопухинка, Морозово и Калинин Губкинского городского округа, Красное Городище, Красная Нива и хуторе Давыдкин Волокновского района, хуторе Пригорки Прохоровского района, селе Ларисовка Чернянского района, Подгорное и Пуляевка Валуйского и Белгородского районов, Богун-Городок Борисовского района, Новый Поселок Ивнянского района, в поселке Первомайский и селе Белянка Шебекинского городского округа, в селе Нижняя Покровка Красногвардейского района, хуторе Орлов (Вейделевский район), а также селах Набокино, Выползово, Санково и Луговка и Триречное Старооскольского, Грайворонского и Яковлевского городских округов и ряд других.

В общей сложности филиал построил и реконструировал свыше четырех с половиной километров воздушных линий 0,4 кВ, установил шкафы учета электроэнергии, после чего осуществил фактическую подачу электроэнергии. Все работы выполнены с соблюдением графика, чтобы жители отдаленных сел и деревень могли получать медицинскую помощь рядом с домом.

Помимо этого, в прошедшем году филиал обеспечил необходимой мощностью два новых инфекционных центра в Яковлевском и Старооскольском городских округах. Они стали самыми крупными объектами здравоохранения, построенными в 2022 году. Максимальная мощность каждого составила 1500 кВт.

«Все работы по подключению объектов здравоохранения к централизованному электроснабжению выполняются в приоритетном порядке, чтобы обеспечить надлежащее качество жизни населения даже в самых отдалённых сёлах и хуторах, а медработники как можно скорее смогли принять своих пациентов», – пояснил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.