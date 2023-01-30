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Следствие вернуло оппозиционеру Михаилу Иосилевичу $146,7 тысяч

Следственный комитет перечислил предпринимателю Михаилу Иосилевичу $146,7 тыс., изъятые при обыске по его уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной в РФ «Открытой Россией» и угрозах свидетелю Ярославу Грачу. Об этом господин Иосилевич сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Невероятно! На фоне всего ужаса, что происходит, это большая удача. Я думал, никогда их не дождусь», — написал Михаил Иосилевич. Он добавил, что деньги арестовали «без всяких оснований» для обеспечения возможного штрафа по уголовному делу.

Михаила Иосилевича осудили в мае 2022 года на восемь месяцев колонии-поселения. По фабуле дела, предприниматель предоставил помещение кафе «То самое место» для тренингов наблюдателей движения «Голос» (признано иностранным агентом) перед выборами в городскую думу в 2020 году. Следствие через экспертизу связало «Голос» с организацией «Открытая Россия» и заявило о посягательствах бизнесмена на основы конституционного строя.

Также его признали виновным в угрозах Ярославу Грачу, которому звонили украинские пранкеры и угрожали убийством. Экспертиза ФСБ сочла, что голос на записи принадлежит Михаилу Иосилевичу, сам он категорически отрицал вину.

Освободившись и эмигрировав в Израиль, бизнесмен потребовал изъятые деньги через суд. Однако следствие не могло вернуть валюту из-за санкций в отношении Сбербанка, в котором на спецчете хранились средства: валютные переводы были ограничены. Михаилу Иосилевичу предложили открыть валютный счет в Сбербанке. Сначала он отказался, но затем через родственников оформил депозит. Очевидно, судебное разбирательство будет прекращено.

Владимир Зубарев

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