Вклады физлиц в ВТБ достигли 3,2 трлн рублей

За 2022 год банк ВТБ выплатил клиентам процентный доход по вкладам на сумму 330 млрд руб.— это более чем в четыре раза больше, чем в 2021 году. Портфель вкладов физлиц ВТБ за год составил более 3,2 трлн руб., превысив показатель предыдущего года на 22%. Отчет ВТБ есть у «Ъ».

В первом полугодии 2022 года на фоне роста ключевой ставки наибольшим спросом в ВТБ пользовались краткосрочные вклады сроком до шести месяцев — это стало главной причиной роста банковского портфеля. При этом объем валютных вкладов сократился в двое — до 10%, тогда как объем классических рублевых вкладов составил 90%.

Клиенты ВТБ в 2022 году на 8% больше вкладывали денег в накопительное и инвестиционное страхование жизни. Остатки на счетах эскроу в банке увеличились на 30% — до 733 млрд руб., на 21% увеличился остаток средств на счетах негосударственного пенсионного обеспечения.

Анастасия Ларина