При обстреле белгородского села Безлюдовка были ранены два человека

Двое мужчин получили ранения в результате обстрела села Безлюдовка Шебекинского городского округа Белгородской области. У них зафиксированы осколочные ранения и контузия, уточнил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, медицинские и оперативные службы выехали на место.

UPD 12:35. Глава региона уточнил, что раненые доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается. Также осколки снарядов повредили шесть частных домовладений. «Зафиксированы разрушения: от выбитых окон до поврежденных кровли и фасадов», — написал Вячеслав Гладков.

О других обстрелах граничащих с Украиной регионов читайте в специальном проекте «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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