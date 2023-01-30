Избиение незрячей петербурженки телефоном обернулось уголовным делом о побоях

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои) в отношении местной жительницы, напавшей на автобусной остановке на незрячую директора центра по подготовке специальных собак «Симаргл» Викторию Зырянову. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Случившийся 28 января конфликт произошел из-за того, что госпожа Зырянова якобы задела ребенка нападавшей тактильной тростью, после чего женщина несколько раз ударила Викторию Зырянову в голову мобильным телефоном, нанеся черепно-мозговую травму. По свидлетельству госпожи Зыряновой, напавшая обвинила ее в преднамеренном ударе и кричала, что «слепые должны сидеть дома». Сама подозреваемая в нападении утверждает, как пишет «Фонтанка», что конфликт начала не она, а телефон якобы вылетел у нее из руки и попал в госпожу Зырянову случайно, когда она пыталась поймать падающую дочь.

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