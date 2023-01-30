Прокуратура проверит инцидент с избиением незрячей главы кинологического центра в Петербурге

Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту избиения директора петербургского центра по подготовке специальных собак «Симаргл» Виктории Зыряновой случайной прохожей на автобусной остановке. Напавшая сочла, что госпожа Зырянова по собственной вине задела ее дочь тростью.

«По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что незрячая женщина задела ребенка прохожей тактильной тростью. Прокуратура также поставила на контроль ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту»,— говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Об инциденте накануне, 29 января, первым рассказало издание «Mash на Мойке». Как пишет издание со ссылкой на очевидцев, Викторию Зырянову несколько раз ударили в голову мобильным телефоном. На место вызвали полицию и скорую. У женщины диагностировали черепно-мозговую травму. Напавшую доставили в полицию, где она написала объяснительную. Сама госпожа Зырянова рассказала «Пятому каналу», что напавшая обвинила ее в преднамеренном ударе и кричала, что «слепые должны сидеть дома».

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