Многодетная борчанка перевела мошенникам 2 млн рублей

Телефонные мошенники похитили у многодетной жительницы Бора 2 млн руб. Потерпевшая перевела злоумышленникам все сбережения и взяла кредит, сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, мошенник позвонил женщине через мессенджер и представился сотрудником банка. Он убедил потерпевшую в том, что с ее карты пытались списать деньги, и уговорил перевести деньги на якобы безопасный счет. Через два дня лжесотрудник банка снова позвонил, по его совету борчанка взяла кредит и перевела деньги на тот же счет.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Полиция пытается установить причастных к совершению преступления.

Как ранее сообщалось, в Нижегородской области участились случаи кибермошенничества. В 2022 году зарегистрировано более 11 тыс. преступлений – на 3,2% больше, чем в 2021 году.

Анастасия Еремина