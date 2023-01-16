В Нижегородской области участились случаи кибермошенничества

Более 11 тыс. киберпреступлений зафиксировали в Нижегородской области в 2022 году, сообщили в региональном ГУ МВД «Ъ-Приволжье». Это на 3,2% больше, чем в 2021 году.

По итогам семи месяцев прошлого года в регионе было совершено 6,4 тыс. преступлений в сфере интернет-технологий, у нижегородцев похитили более 850 млн руб. (+70% к 2021 году). Общую сумму ущерба по итогам 2022 года ведомство пока не подсчитало.

Самым распространенным типом киберпреступлений остается мошенничество (5,2 тыс. случаев, +0,6% к 2021 году), раскрываемость выросла на 5,2% за год.

Елена Ковалева